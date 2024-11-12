Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился стремлению европейских политиков принести войну на свою территорию. Вопреки желанию собственных народов они делают все, чтобы конфликт с Россией стал необратимым.

Медведев назвал «осенним обострением» действия и заявления политиков в Европе после американских выборов. В том числе заявления кандидата в канцлеры об ультиматуме для России. Медведев отметил, что удары западными ракетами только многократно приблизят эскалацию в Европе, но не помогут киевскому режиму.

«Просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным», – предупредил политик.

Лондон и Париж решили помочь киевскому режиму добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Переговоры с Белым домом планируется провести, пока туда не въехал Дональд Трамп.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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