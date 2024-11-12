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Вторник, 12 ноября 2024, 11:24 мск

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Медведев удивился желанию ЕС затащить войну на свою территорию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев удивился стремлению европейских политиков принести войну на свою территорию. Вопреки желанию собственных народов они делают все, чтобы конфликт с Россией стал необратимым.

Медведев назвал «осенним обострением» действия и заявления политиков в Европе после американских выборов. В том числе заявления кандидата в канцлеры об ультиматуме для России. Медведев отметил, что удары западными ракетами только многократно приблизят эскалацию в Европе, но не помогут киевскому режиму.

«Просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным», – предупредил политик.

Лондон и Париж решили помочь киевскому режиму добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Переговоры с Белым домом планируется провести, пока туда не въехал Дональд Трамп.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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