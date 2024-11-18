Эрдоган на саммите G20 предложит свой план заморозки конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить новый план по заморозке конфликта на Украине. Ожидается, что предложение будет озвучено на саммите G20 в Бразилии.

«В понедельник на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро Эрдоган собирается представить свое предложение о замораживании конфликта по нынешним линиям соприкосновения», – говорится в статье, опубликованной агентством Bloomberg.

Турецкий лидер предложит отложить вступление Украины в НАТО минимум на 10 лет, создать в Донбассе демилитаризованную зону и разместить там международные войска «в качестве дополнительной гарантии», сообщили агентству знакомые с планами президента Турции источники.

Кроме того, Киев в качестве компенсации за отказ от присоединения к Североатлантическому альянсу должен быть обеспечен поставками оружия.

В Турции считают такой подход наиболее реалистичным. Целью плана является обеспечение стабильного прекращения огня. Однако Киеву будет трудно принять это предложение, так как обсуждение судьбы потерянных областей откладывается на долгий срок.

По данным Bloomberg, Эрдоган надеется убедить Владимира Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле. В противном случае Украина в ближайшие месяцы может потерять гораздо больше территорий. Также турецкий лидер надеется на поддержку некоторых союзников Киева, которые опасаются, что членство Украины в НАТО может привести их к прямому конфликту с Россией.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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