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Вторник, 19 ноября 2024, 21:02 мск

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Вице-президент Абхазии приступил к исполнению обязанностей главы республики

Бадра Гунба. Кадр из видеообращения и.о.президента Абхазии

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики.

«Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Республики Абхазия для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства», – сказал Гунба в видеообращении, которое распространила пресс-служба главы Абхазии.

Ранее сегодня парламент республики принял отставку президента Аслана Бжании.

Дату досрочных выборов главы государства могут назначить уже на следующей неделе.

В Абхазии несколько дней продолжались протесты, вспыхнувшие из-за инвестиционного соглашения Москвы и Сухума. Утром 15 ноября митингующие штурмом захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента.

Сухум, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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