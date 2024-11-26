Нарышкин: Запад озаботился, как не потерпеть поражение от России

Запад перестал волноваться о нанесении стратегического поражении России. Теперь союзники Украины заинтересованы в том, чтобы самим не потерпеть поражение, пояснил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Все чаще ведутся обсуждения заморозки конфликта на Украине, сообщил Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Российские силы захватили инициативу в зоне СВО, и Запад осознал риск собственного поражения.

«В западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России. Начали думать, как бы самим не потерпеть поражение и по возможности сохранить в Киеве русофобский неонацистский режим. Дискуссии в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии», – цитирует главу разведки РИА Новости.

Еще в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны. Но Запад пошел на новый виток эскалации, сняв запрет для Украины на удары вглубь России своим оружием.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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