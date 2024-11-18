Запад делает ставку на войну – заявление МИД России

Скандал вокруг разрешения Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России свидетельствует, что Запад сделал ставку на максимальную эскалацию гибридной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, у Москвы есть, чем ответить на эти выпады.

«Пока неизвестно, опираются ли данные вбросы (о разрешении наносить удары по РФ дальнобойными ракетами) на официальные источники. Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели – «нанести Москве стратегическое поражение». Однако никакое «чудо-оружие», на которое «молятся» Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО», – констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить дальнобойные удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО.

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», – подчеркнула Захарова.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Судя по последней информации, в Белом доме официально не подтвердили решение.

Примечательно, что французская газета Le Figaro удалила статью о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свое дальнобойное вооружение. В последних сообщениях британской прессы говорится, что Лондон не давал разрешения Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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