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Четверг, 28 ноября 2024, 19:09 мск

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Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов президента республики

Майя Санду. Фото: архив сайта президента Молдавии

Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов президента республики, подтвердив мандат Майи Санду.

Второй тур голосования на выборах президента Молдавии прошел 3 ноября. По данным ЦИК страны, победу одержала действующая глава государства Майя Санду. В её поддержку, судя по официальным данным, отдали голоса более 50% избирателей, принявших участие в выборах.

В Кремле назвали президентскую кампанию в Молдавии манипуляцией. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «эти выборы не были ни демократическими, ни честными».

Кишинев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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