Власти Франции раздувают украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Словно пребывая в историческом беспамятстве, вопреки собственным национальным интересам, они повышают ставки в противостоянии с нашей страной. Они раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь над последствиями своих безответственных действий», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что Франция вошла в число стран-победительниц по итогам Второй мировой войны во многом благодаря позиции советского руководства. 80 лет назад визит главы временного правительства Французской Республики генерала Шарля де Голля увенчался подписанием двустороннего Договора о союзе и взаимной помощи, заложившего основу для «всестороннего послевоенного взаимодействия между СССР и Францией».

«Остается только сожалеть, что нынешние власти Франции отреклись от заветов своего выдающегося предшественника», – подчеркнула официальный представитель МИД.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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