Германия направила новый пакет военной помощи для Киева

Правительство ФРГ раскрыло содержание нового пакета военной помощи для Киева. В частности, предполагаются поставки средств противовоздушной обороны, беспилотников и танков, также патронов и другие боеприпасов.

Из публикации на сайте кабинета министров Германии следует, что в список включены зенитно-ракетный комплексы IRIS-T SLM и ракеты к нему, пусковые установки Patriot, зенитные танки «Gepard» и боевые танки «Leopard 1 A5» с запасными частями и снарядами к ним, а также управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Также предполагаются поставки 30 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями и около 40 разведывательных летательных аппаратов.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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