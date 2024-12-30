В Кремле не видят предпосылок для завершения конфликта на Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что для завершения конфликта на Украине или какой-либо его фазы предпосылок в настоящее время нет.

«Нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Слова пресс-секретаря главы государства приводит РИА «Новости».

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении Москвы к завершению конфликта на Украине. Однако он дал понять, что это может не случиться в 2025 году, как ожидают некоторые политики и эксперты. Ситуация слишком неопределенная, считает глава государства. Путин при этом отверг возможность заморозки конфликта на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не намерена участвовать в «саммите мира» по Украине. Он подчеркнул, что в Москве перестали следить за заявлениями Владимира Зеленского. «Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», – добавил Лавров, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел РФ подчеркивал, что Россию не устроят пустые разговоры по урегулированию ситуации на Украине, а перемирие сейчас было бы путем в никуда.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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