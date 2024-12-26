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Четверг, 26 декабря 2024, 20:55 мск

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Россия стремится к завершению конфликта на Украине – Путин

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении Москвы к завершению конфликта на Украине, но при этом дал понять, что это может не случиться в 2025 году, как ожидают некоторые политики и эксперты. По его мнению, ситуация слишком неопределенная.

«У нас так говорят в народе: вашими бы устами да мед пить. Вот мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал глава государства, комментируя заявления о том, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2025 году.

Путин также прокомментировал высказывания представителей действующей и будущей администраций США, что конфликт может быть заморожен при условии «гарантированной отсрочки от вступления Украины в НАТО на 10-20 лет».

«Я не знаю, что сейчас говорят в формирующейся команде избранного президента США. Я знаю, что мне об этом говорил еще в 2021 году действующий пока президент (Джо) Байден. Он мне предложил именно это: отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас «не готова». На что я резонно ответил: ну да, она не готова сегодня, вы ее подготовите и примете», – рассказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

«Для нас какая разница – сегодня, завтра или через 10 лет. И в этом смысле – я не знаком с этими высказываниями будущей команды избранного президента – но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы только что сказали. Разницы – никакой. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация, каковы будут установки избранного президента своим коллегам в администрации. Посмотрим», – отметил президент РФ.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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