Япония расширила антироссийские санкции

Власти Японии расширили санкционный список в отношении России в связи с конфликтом на Украине. В черный список попали 11 физических лиц, 51 организация и три банка, сообщил японский кабмин. Кроме того, в отношении еще 22 компаний и организаций из России вводятся экспортные ограничения.

В частности, под санкции попали Московский институт теплотехники, НПО машиностроения, Алексинский химический завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк и ряд других российских юрлиц и организаций.

Рестрикции также распространяются на гендиректора «Алросы» Павла Маринычева, первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, главы «ПСВ Технологии» Сергея Петрова и еще восьми лиц, передает ТАСС. Их активы в Японии в случае обнаружения будут заморожены.

Экспортные ограничения вводятся также против 31 компании из Китая, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таиланда и Турции. Под санкции также попали грузинский MRB Bank и один гражданин КНДР.

Кроме этого, Токио инициировал экспортные ограничения в отношении 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

В то же время из санкционных списков исключены восемь человек, в том числе Виолетта Пригожина – мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Напомним, в ноябре премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил планы на подписание мирного договора с Россией. На это в Кремле ответили, что Токио собственными действиями отодвигает эту перспективу, выражая солидарность недружественным России странам и вводя антироссийские санкции.

Токио, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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