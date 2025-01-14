США убирают любых конкурентов и намерены уничтожить «Турецкий поток» – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США в стремлении убрать конкурентов поощряют террористические акты в отношении энергетической инфраструктуры Европы. По его словам, Вашингтон в связи с этим «науськивает» Украину на уничтожение газопровода «Турецкий поток».

«У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» еще и «Турецкий поток» вывести из строя», – сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Его слова приводит РИА «Новости».

Лавров также отметил, что отказ от честной конкуренции и использование недобросовестных, агрессивных методов подавления конкурентов проявляется в санкционной политике, которую США и их союзники сделали основой своих действий на международной арене. Рестрикции, по его словам, применяются не только против России. «И против Китая немало санкций. Даже против своих союзников, не моргнув, вводятся санкции», – указал глава МИД РФ.

ВСУ 11 января атаковали с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, противник запустил девять боевых БПЛА. Все дроны были сбиты средствами ПВО. Однако в результате падения осколков одного из перехваченных дронов незначительные повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто счел украинскую атаку на компрессорную станцию «Русская» угрозой для энергоснабжения его страны. В Еврокомиссии выразили обеспокоенность в связи с этим событием.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube