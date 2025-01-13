В Венгрии считают угрозой украинскую атаку на компрессорную станцию на Кубани

Украинская атака на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является угрозой для энергоснабжения Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, «Турецкий поток» незаменим в газоснабжении Венгрии и Центральной Европы. При этом Сийярто подчеркнул, что «каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны».

Напомним, сегодня стало известно, что 11 января украинские военные атаковали с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, ВСУ запустили девять боевых БПЛА. Все дроны были сбиты средствами ПВО.

В Еврокомиссии выразили озабоченность в связи с этим событием.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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