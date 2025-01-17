Кремль не ждет коренных изменений санкционной политики США при Трампе

Новая американская администрация США коренным образом не изменит политику в вопросе антироссийских санкций, здесь не следует предаваться чрезмерным ожиданиям. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу, существенно не изменит своего характера в этом плане – это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», – сказал он журналистам.

Напомним, накануне кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент, выдвинутый на эту должность избранным американским президентом Дональдом Трампом, высказался за ужесточение санкций против нефтяного сектора РФ, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Как отметил Песков, было бы странно, если бы будущий глава американского минфина не поддержал решение своего президента – он ушел бы в отставку.

Ранее кандидат в госсекретари США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон действительно может использовать санкции в качестве рычага давления на Россию.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщало, что будущая администрация США во главе с Трампом готовит санкционную стратегию в отношении России для скорейшего урегулирования украинского кризиса, которая предполагает смягчение или ужесточение рестрикций против энергосектора в зависимости от ситуации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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