Советник Трампа сообщил о готовности Зеленского к завершению конфликта с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к завершению конфликта с Россией. Об этом заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью каналу CBS.

По его словам, новый глава американского государства дал ясно понять, что военный конфликт Москвы и Киева необходимо завершить, и с этим должны согласиться все стороны, поскольку существует риск эскалации третьей мировой воны.

Уолтц отказался назвать конкретные пункты плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, но дал понять, что Киев готов работать в этом направлении.

«И на самом деле Зеленский сейчас входит в комнату и говорит: «Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну», – отметил советник избранного президента США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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