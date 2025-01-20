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Понедельник, 20 января 2025, 21:19 мск

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Дональд Трамп вступил в должность президента США

Фото из архива сайта американского Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность главы американского государства. В ходе церемонии, которая проходила в Капитолии, Трамп принес присягу на Библии.

Инаугурация проводилась в присутствии многочисленных почетных гостей, в числе которых были бывшие президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009). Также на церемонии был уходящий глава американского государства Джо Байден.

Примечательно, что на инаугурации американского президента впервые за все время проведения этой церемонии в США присутствовали иностранные лидеры – президенты Аргентины и Эквадора Хавьер Милей и Даниэль Нобоа, а также премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Трамп стал 47-м президентом США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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