В Кремле сообщили об отсутствии подготовки разговора Путина и Трампа

В Кремле еще не началась подготовка телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, выходила ли команда Трампа на контакт с Москвой и началась ли подготовка беседы двух президентов, передает ТАСС.

Накануне Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации, сообщал телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники. По их данным, одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.

Российский лидер в тот же день поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. Путин заверил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и всегда была готова поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Президент РФ также подтвердил готовность к диалогу с новой американской администрацией по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что крайне важно устранить первопричину кризиса.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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