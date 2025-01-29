ЕС решил не вводить полный запрет импорта российского СПГ

Еврокомиссия в среду, 29 января, представит странам сообщества проект нового, 16-го по счету, антироссийского санкционного пакета, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. По сведениям издания, в него не войдет полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ)из России.

Новые ограничения коснутся только терминалов по приему СПГ, которые не входят к общую газораспределительную систему Евросоюза. Таким образом, очередной пакет рестрикций не затронет бОльшую часть импорта российского ресурса, отмечается в публикации.

Напомним, что на полном запрете поставок российского СПГ в ЕС настаивали прибалтийские страны, Польша, Финляндия и еще пять стран союза.

Ранее сообщалось, что страны ЕС с начала года активно закупают российский сжиженный природный газ. За 15 дней января 2025 года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тысячи тонн СПГ из России, что стало рекордным объемом.

Также Евросоюз планирует наложить санкции на 74 нефтетанкера, которые, как считает Брюссель, входят в «теневой флот» России.

Кроме того, как ожидается, что ЕС ограничит поставки алюминия из России. Евросоюз получает от России около 6% общего объема импорта алюминия.

ЕС намерен ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине конфликта на Украине – 24 февраля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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