Независимый кандидат в президенты Румынии на выборах 2024 года, противник помощи киевскому режиму Кэлин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и предрек ее раздел.

«Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – заявил политик в интервью CristoiuTv.

При этом Джорджеску утвердительно ответил на вопрос о вероятности раздела Украины, отметив, что мир меняется, и границы государств будут меняться.

«Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего Закарпатья. Еще останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия» – заявил он.

Политик убежден, что «на сто процентов, так и будет». По его мнению, у Украины «нет другого пути». «Дорога к чему-то подобному неизбежна», – добавил Джорджеску.

Напомним, Джорджеску, которого в Румынии считают пророссийским политиком, лидировал в первом туре выборов президента страны, который состоялся 24 ноября 2024 года. Он набрал 22,94% голосов. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура. Решение было принято, несмотря на то, что после пересчета голосов Конституционный суд утвердил итоги первого тура. До этого румынские власти связывали с именем Джорджеску возможное «российское вмешательство» в выборы, но доказательств этого так и не было представлено.

Повторные президентские выборы назначены на 4 мая 2025 года. Согласно последним опросам, Джорджеску лидирует среди претендентов на кресло главы государства.

Бухарест, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube