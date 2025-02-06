Приезжающие в Россию иностранцы будут проходить медосвидетельствование

В Госдуме разрабатываются законопроекты по медицинскому освидетельствованию иностранцев, прибывающих в Россию. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем тг-канале.

В то же время в Госдуме ждут от правительства «внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов», отметил он.

«Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов, – подчеркнул Володин.

Политик напомнил, что в 2024 году Госдума приняла 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, и работа в этом направлении продолжается.

Володин привел данные МВД, согласно которым на территории России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Спикер Госдумы напомнил, что с 5 февраля 2025 года к иностранцам, незаконно находящимся на территории РФ, применяется режим высылки. Их будут вносить в реестр контролируемых лиц и ограничивать в правах. В частности, им запретят открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них; приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, регистрировать сделки с ним; получать водительские права и управлять транспортом; заключать брак, изменять место жительства без разрешения МВД.

В случае нарушения мигрантом установленных ограничений и запретов его депортируют. Реестр контролируемых лиц будет размещен на официальном сайте МВД в свободном доступе, отметил спикер Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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