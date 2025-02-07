Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом американский лидер заявил перед началом переговоров с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом [России] Владимиром Путиным», – цитирует Трампа ТАСС.

«Он (Зеленский) может встретиться [со мной] на следующей неделе. Что бы он ни предпочел, я здесь», – подчеркнул Трамп, не пояснив, когда, по его мнению, может состояться разговор с Путиным.

Президент США также добавил, что встреча с Зеленским пройдет в Вашингтоне. «Туда (на Украину) я не поеду», – сказал он.

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что намерен как можно скорее провести переговоры с Путиным и остановить украинский конфликт. По его словам, Киев готов к мирной сделке.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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