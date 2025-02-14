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Пятница, 14 февраля 2025, 15:40 мск

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Эрдоган указал на неверный расчет США в отношении Ближнего Востока

Реджеп Тайип Эрдоган. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока. В результате Вашингтон останется в проигрыше. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят взять под контроль сектор Газа, чтобы восстановить регион и превратить его в «ближневосточную ривьеру». При этом он заявил, что жителям придется покинуть родину и уехать в другие страны.

«К сожалению, Соединенные Штаты Америки делают неверный расчет в отношении нашего региона. Он не должен быть таким, чтобы игнорировать историю, ценности и накопления этой географии. Притворяясь, что страданий в этой географии не существует, США ничего не выигрывают. Игра на лжи сионистов и на этой географии не принесет ничего, кроме кровоточащих ран. Это неправильный путь», – подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что вера США в то, что говорит премьер Израиля Нетаньяху, приведет лишь к кровопролитию в регионе. «Мы видим это очень ясно», – заключил Эрдоган.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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