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Понедельник, 17 февраля 2025, 21:51 мск

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Сербия получит поддержку России

Фото: официальный сайт президента Сербии

Белград получит поддержку Москвы в обеспечении стабильности. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ по итогам переговоров секретаря Совбеза Сергея Шойгу с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным.

«С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности», – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с сербским коллегой Марко Джуричем. Как сказал глава МИД России, сотрудничество между Белградом и Москвой развивается на всех ключевых направлениях.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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