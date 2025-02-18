Госсекретарь США высказался о перспективах отмены санкций против России

Запад будет вынужден отменить санкции против России при условии урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии.
«Все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», – цитирует Рубио РБК.
Госсекретарь также уточнил, что «есть и другие стороны», которые ввели ограничения в отношении России. «Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, поскольку у них также есть санкции», – добавил он.
Эр-Рияд, Светлана Антонова
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