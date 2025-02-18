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Вторник, 18 февраля 2025, 18:42 мск

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Госсекретарь США высказался о перспективах отмены санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Запад будет вынужден отменить санкции против России при условии урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с представителями РФ в Саудовской Аравии.

«Все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», – цитирует Рубио РБК.

Госсекретарь также уточнил, что «есть и другие стороны», которые ввели ограничения в отношении России. «Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, поскольку у них также есть санкции», – добавил он.

Эр-Рияд, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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