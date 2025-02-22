Американский миллиардер, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский уволен со своей должности.

«Зеленский уволен со своей должности», – прокомментировал Маск пост одного из пользователей соцсети, в которой описывались противоречивые действия Зеленского в отношении сделки с США по полезным ископаемым.

Стоит отметить, что западная пресса считает Маска самой влиятельной фигурой в администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в получении от Киева редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд в обмен на помощь, которую Штаты оказывают Украине. По его словам, США «хотят иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине». Более того, как отмечал американские лидер, Киев «по сути, уже согласился» на эту сделку.

Зеленский со своей стороны сначала подтвердил готовность предоставить США месторождения редкоземельных металлов в обмен на поддержку Вашингтона. При этом глава киевского режима в комментариях делал упор на полезных ископаемых, находящихся на территориях, которые сейчас контролируются Россией. Позже Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

Позже Зеленский заявил, что подготовлено новое соглашение, но сегодня стало известно, что глава киевского режима вновь отказался его подписывать.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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