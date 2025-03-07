Вашингтон посоветовал Киеву обращаться в ЕС за гарантиями безопасности

Вашингтон не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности – по этому вопросу украинским властям надо обращаться в Евросоюз. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Думаю, он должен признать, что гарантия безопасности исходит от европейцев», – сказал Бессент (цитата по ТАСС), имея в виду Владимира Зеленского.

«И гарантия безопасности двойная. Во-первых, если у США есть более значительная экономическая ставка на успех будущего Украины. В этой сделке [по ресурсам] для США ничего нет, если экономика Украины не добьется успеха. Так что имеется косвенная экономическая гарантия безопасности», – пояснил министр финансов США.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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