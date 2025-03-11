Кремль: атаки БПЛА могут подпортить тенденцию к мирному урегулированию на Украине

Киевский режим массированным налетом беспилотников ВСУ на российские регионы может «изрядно подпортить» наметившуюся тенденцию к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам Пескова, самих мирных переговоров еще нет, поэтому «пока нечего срывать».

«Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать», – цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле ночную беспилотную атаку попыткой Киева сорвать мирные переговоры.

По данным Минобороны РФ, за ночь и утро над московским регионом был сбит 91 дрон ВСУ. Всего за ночь и утро средства ПВО уничтожили 337 вражеских беспилотников над десятью регионами РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

По данным Минздрава, в результате атаки БПЛА в Подмосковье погибли два человека, 18 пострадали. В больницах находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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