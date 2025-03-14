«Как сын мне был, но поступил как гнида» – Лукашенко охарактеризовал Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считал главу киевского режима Владимира Зеленского «сыном», но в итоге он поступил «как гнида». Об этом белорусский лидер сказал в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида», – сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии неоднократно называл Зеленского Володей, а его политические заявления – «смешными хотелками».

При этом Лукашенко ранее уже характеризовал Зеленского как гниду после попытки диверсии с российским самолётом разведки в Мачулищах в 2023 году. «Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не производятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», – констатировал тогда белорусский лидер.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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