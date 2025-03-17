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Понедельник, 17 марта 2025, 11:08 мск

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США выходят из группы расследования против России

Архив. Фото: пресс-служба Белого дома

США уведомили европейских партнеров о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщают американские СМИ.

По словам источников, американское министерство юстиции тайно проинформировало европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении руководства России, Белоруссии, КНДР и Ирана.

Вашингтон присоединился к группе в 2023 году. Предполагается, что официальное письмо о выходе из состава расследователей поступит в ЕС 17 марта.

По данным СМИ, США решили выйти из группы в рамках перераспределения ресурсов. Помимо этого, Вашингтон сокращает деятельность команды минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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