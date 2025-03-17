Белый дом считает очень близким урегулирование конфликта на Украине

Москва и Вашингтон никогда еще не были так близки к заключению сделки об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя предстоящие во вторник телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Мы никогда не были так близки к сделке о мире, как сейчас. И президент, как вы знаете, решительно настроен достичь этой цели», – отметила она.

«Я не буду забегать вперед в том, что касается этих переговоров. Но могу сказать, что мы в 10 ярдах от мира», – уточнила Ливитт, слова которой приводит ТАСС, отмечая, что упомянутое расстояние играет имеет большое значение в американском футболе для получения командой очков.

На вопрос о том, может ли Трамп ввести новые антироссийские санкции, если разговор с Путиным во вторник не принесет желаемых Вашингтоном результатов, она ответила: «Президент упоминал об этом и, конечно, готов сделать это, если будет необходимо. Мне не о чем сообщить [сейчас]. И я не стала бы говорить раньше президента о том, что касается такого серьезного решения».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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