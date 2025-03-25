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Вторник, 25 марта 2025, 22:03 мск

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Кремль анонсировал ещё одно заявление о переговорах с США

В ближайшее время Кремль опубликует ещё одно заявление о переговорах с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают совместную работу, которая идет позитивно и конструктивно.

«Российская и американская стороны в рамках имеющихся контактов в конструктивном и позитивном ключе продолжают работу. Выработан еще один документ, который будет опубликован в ближайшее время», – сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что это «еще одно согласованное заявление».

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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