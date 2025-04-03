Глава ЕК: повышенные тарифы США не способны «починить» глобальную торговую систему

Евросоюз собирается принять ответные меры в связи с повышением пошлин со стороны США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она подчеркнула, что ЕС готов и перейти от конфронтации к переговорам.

Повышенные тарифы США наносят удар по бизнесу во всем мире, Европа готова как ответить на них, так и к сотрудничеству. «Универсальные пошлины, объявленные США, наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И перейти от конфронтации к переговорам», – заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен также сказала, что разделяет позицию Трампа о том, что некоторые получают «несправедливую выгоду» из-за изъянов глобальной торговой системы, и готова принимать усилия, чтобы она соответствовала текущим реалиям. Однако, по мнению главы ЕК, тарифы не помогут «починить» систему.

В свою очередь Евросоюз уже заканчивает работу над ответными мерами против США из-за введенных пошлин на сталь и алюминий и готовится к дальнейшим шагам, чтобы «защитить свои интересы и свои бизнесы, если переговоры сорвутся».

Помимо Евросоюза о разработке ответных мер заявили в Южной Корее, Бразилии, Канаде и Китае. В КНР выразили решительный протест американским тарифам и подчеркнули, что ограничения игнорируют баланс интересов.

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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