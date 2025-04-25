Лавров: Россия готова заключить сделку по Украине после доработки ряда деталей

Россия готова к заключению соглашению по урегулированию конфликта на Украине, но для этого необходимо доработать отдельные аспекты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

«Президент США верит, и я думаю, вполне обоснованно, что мы движемся в правильном направлении [в вопросе урегулирования на Украине]. Он упоминал сделку, и мы готовы заключить соглашение», – сказал министр.

Вместе с тем, по словам Лаврова, «есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», передает ТАСС.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что американский президент Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, «который признал необходимость устранения коренных причин сложившейся ситуации», в частности, попыток втянуть Украину в НАТО.

В ответ на вопрос о возможности новой встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом Лавров сказал, что Москва продолжает контакты с американской стороной по ситуации на Украине. У него уточнили, состоится ли сама встреча в России 25 апреля и стоит ли ожидать заключения сделки по Украине на этой неделе. «Вы не верите словам президента Соединенных Штатов?» – иронично ответил министр.

Ранее Дональд Трамп назвал «очень хорошими» встречи об урегулировании конфликта на Украине и анонсировал возможное заключение «сделки» на текущей неделе. В среду президент США заявил, что у него есть собственный дедлайн для урегулирования украинского кризиса, но не уточнил сроки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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