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Четверг, 24 апреля 2025, 20:17 мск

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Трамп заявил, что верит в Путина

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп верит, что глава российского государства лидер Владимир Путин прислушается к высказанной в его адрес критике по поводу ударов по Киеву. Как считает американский лидер, стороны конфликта в итоге сядут за стол переговоров.

«Да, я так думаю», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос, верит ли он, что Путин прислушается к его призывам.

«Я действительно верю, что обе стороны хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров. Мы ждем уже давно, и их надо усадить за стол переговоров», – заявил американский лидер.

При этом президент США добавил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса. «У меня есть мой собственный дедлайн», – сказал Трамп, но не уточнил сроки. Тем не менее, американский лидер предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, «мы начнем вести себя совершенно по-другому».

«Я думаю, что мы добьемся мира. Мне не нравится, что это длится долго, но я думаю, что обе стороны хотят мира», – пояснил Трамп.

Ранее сегодня американский лидер раскритиковал российские удары по украинским военным объектам, но при этом не упомянул об украинских атаках по территории РФ, в том числе по гражданским и энергетическим объектам.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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