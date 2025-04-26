российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 26 апреля 2025, 17:33 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

«Обсуждали чувствительные вопросы»: Трамп провел конструктивную беседу с Зеленским

Архив. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп провел в Ватикане переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В Белом доме назвали эту беседу конструктивной.

«Президент Трамп и президент Зеленский сегодня провели частную встречу. Дискуссия была продуктивной», – сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг (цитата по «Интерфаксу»).

На встрече с Трампом «обсуждали чувствительные вопросы», сообщил со своей стороны Зеленский, но по этой же причине не стал раскрывать «много подробностей». По его словам, речь шла о достижении мира.

Вместе с тем, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встретился с главой аппарата Белого Дома Сьюзи Уайлз и советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

По данным западных СМИ, на месте встречи Трампа и Зеленского находились также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Канцелярия французского лидера назвала контакты между лидерами США, Франции, Великобритании и Украины «позитивными».

Ватикан, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ освободили Курскую область от украинских боевиков / Разгром ВСУ в Курской области: глава Генштаба ВС РФ подтвердил военную поддержку из КНДР / Российские войска выбили ВСУ из последнего поселка в Курской области / Армия России нанесла новые удары по военным аэродромам ВСУ / Россия рассматривает и выдвигает серьезные предложения по Украине – Лавров / Трамп заявил о согласовании большинства пунктов для сделки по Украине / Над Крымом за полчаса перехватили 4 украинских дрона / За ночь над Россией сбили 45 украинских беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,