«Обсуждали чувствительные вопросы»: Трамп провел конструктивную беседу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел в Ватикане переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В Белом доме назвали эту беседу конструктивной.

«Президент Трамп и президент Зеленский сегодня провели частную встречу. Дискуссия была продуктивной», – сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг (цитата по «Интерфаксу»).

На встрече с Трампом «обсуждали чувствительные вопросы», сообщил со своей стороны Зеленский, но по этой же причине не стал раскрывать «много подробностей». По его словам, речь шла о достижении мира.

Вместе с тем, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встретился с главой аппарата Белого Дома Сьюзи Уайлз и советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

По данным западных СМИ, на месте встречи Трампа и Зеленского находились также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Канцелярия французского лидера назвала контакты между лидерами США, Франции, Великобритании и Украины «позитивными».

Ватикан, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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