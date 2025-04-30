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Среда, 30 апреля 2025, 20:04 мск

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Граждане Франции принимают участие в СВО на стороне России

В зоне специальной военной операции есть французские граждане, воюющие на стороне России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение, как их деды и прадеды – «Нормания- Неман», – сказал глава государства.

«Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности. Люди, которые вместе с нами», – подчеркнул Путин.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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