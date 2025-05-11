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Воскресенье, 11 мая 2025, 14:53 мск

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Эрдоган выразил готовность принять переговоры России и Украины

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принимать делегации в рамках переговоров Москвы и Киева о мире. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались как двусторонние отношения между Турцией и Россией, так и региональные и глобальные вопросы.

«Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению», – говорится в сообщении.

По словам турецкого лидера, сейчас «открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров».

Ранее Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров без предварительных условий и возобновить прямые контакты по вопросу урегулирования конфликта с 15 мая в Стамбуле.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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