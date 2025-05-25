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Воскресенье, 25 мая 2025, 11:29 мск

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«Врут, как и всегда»: Захарова уличила во лжи замглавы МИД Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила во лжи заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, который заявил, что представители Киева на переговорах в Стамбуле вели разговор на английском и украинском языках.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», – констатировала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, переговоры Москвы и Киева прошли в Стамбуле 16 мая. Была достигнута договоренность об обмене пленными и продолжении консультаций о мирном урегулировании.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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