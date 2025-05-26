В Кремле высказались о втором раунде переговоров с Украиной

Понимания относительно продолжения российско-украинских переговоров и возможного места их проведения пока нет. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения переговоров понимания нет. Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно», – сказал пресс-секретарь президент РФ в ответ на вопрос журналистов, возможен ли новый раунд переговоров на территории Турции.

Также Песков заявил, что Москва признательна Турции «за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров».

Напомним, прямые переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который завершился 25 мая. Кроме того, каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях.

Песков также прокомментировал критические высказывания президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. Ранее глава Белого дома заявил журналистам, что недоволен тем, что делает российский лидер на Украине. Трамп пояснил, что его недовольство вызвал недавний массированный удар России по предприятиям ВПК Украины во время переговорного процесса. Представитель Кремля связал слова американского лидера с «эмоциональной перегрузкой». «Вместе с тем, президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – добавил Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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