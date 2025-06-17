В США приостановлена работа группы по усилению давления на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила работу межведомственной группы, целью которой была разработка стратегий по усилению давления на Россию. Об этом сообщает Reuters.

Трое американских чиновников рассказали агентству, что рабочая группа была создана в марте-апреле. При этом официально об этой структуре не сообщалось. Участники группы должны были разработать предложения по давлению на Москву, чтобы ускорить заключение мирного договора с Киевом.

В мае деятельность группы потеряла всякие перспективы, говорят собеседники издания. Дело в том, что американский президент «не заинтересован в принятии более конфронтационной позиции по отношению к Москве». «Вместо того чтобы сделать больше, возможно, он хотел сделать меньше», – сказал один из источников.

Ранее Трамп уже заявлял, что все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования между РФ и Украиной. Американский лидер не исключал, что США могут отказаться от посреднических усилий. В связи с этим работа группы кажется еще более неактуальной, указали чиновники.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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