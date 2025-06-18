Хаменеи отверг ультиматум Трампа и предостерег США от ударов по Ирану

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предостерег США от военных действий против исламской республики. По его словам, американцы должны помнить, что любое военное вмешательство со стороны США «нанесет им, несомненно, непоправимый ущерб». Хаменеи при этом подчеркнул, что иранский народ никогда не сдастся. Об этом он заявил в телеобращении к иранскому народу, передает агентство Tasnim.

«Мудрые люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда будут говорить с этой нацией на языке угроз, потому что иранцы не сдадутся», – предупредил он.

Иранский народ будет решительно бороться с навязанной войной так же, как он будет выступать против навязанного мира, заявил Хаменеи, добавив, что Иран не сдастся ни перед чем, навязанным кем-либо. Он назвал ультиматум президента США Дональда Трампа о полной капитуляции Ирана неприемлемым.

Хаменеи также отметил, что Израиль совершил «огромную ошибку» и «будет наказан за это». «Наказание, которое иранский народ и вооруженные силы уже осуществили и осуществляют в настоящее время, а также планируют осуществить в будущем, является суровой карой, и она ослабила его (Израиль)", – сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана, подчеркнув, что «наше терпение иссякает». Комментируя эскалацию конфликта Израиля и Ирана, Трамп в своей соцсети отметил, что планов устранения верховного лидера Ирана в настоящее время нет, но дал понять, что это может произойти.

Ранее сегодня верховный лидер Ирана выступил с предупреждением к Израилю в соцсетях, заявив о «начале битвы». «Мы должны дать решительный ответ террористическому сионистскому режиму. Мы не проявим сионистам никакой пощады», – заявил написал Хаменеи в своем англоязычном аккаунте соцсети X.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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