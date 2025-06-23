Атакам на Иран нет оправдания: Путин счел агрессию против Тегерана безосновательной

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которой он назвал агрессию против исламской республики «абсолютно неспровоцированной» и не имеющей под собой «никаких оснований и никаких оправданий». Также российский лидер заявил, что Москва предпринимает усилия для содействия Тегерану.

«Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России, и вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете безопасности ООН», – сказал Путин на встрече с Аракчи.

Российский лидер напомнил, что у Москвы с Ираном «давние, добрые, надежные отношения». «Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – добавил президент РФ.

Путин отметил, что визит главы МИД Ирана в Россию «даст возможность вместе подумать над тем, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации».

Арагчи поблагодарил Москву за то, что она решительно осудила агрессивные действия против Ирана. «Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права», – заявил иранский министр.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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