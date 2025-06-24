Трамп потребовал от Израиля вернуть бомбардировщики домой и прекратить нарушать перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, достигнутое при его посредничестве. По словам американского лидера, он недоволен ни одной из стран, но особенно Израилем, передает Reuters. Трамп заявил, что заставит Израиль «успокоиться». Он потребовал от еврейского государства вернуть военных летчиков домой и прекратить нарушать перемирие с Ираном. В то же время президент США допустил, что срыв режима прекращения огня сторонами мог быть ненамеренным: «Они не смогли сдержать людей».

«У нас есть две страны, которые воюют так долго и упорно, что не понимают, что, черт возьми, они творят», – заявил Трамп, обвинив и Израиль, и Иран в нарушении перемирия. Глава Белого дома добавил, что особенно он недоволен Израилем, который «набросился» на Иран «сразу же после того, как мы заключили сделку».

«Израиль, как только мы заключили сделку, они вышли и сбросили кучу бомб, подобных которым я никогда раньше не видел», – сказал Трамп перед вылетом на саммит НАТО в Нидерландах.

«Я недоволен Израилем. Знаете, когда я говорю: «Хорошо, теперь у вас 12 часов», вы не начинаете в первый же час сбрасывать на них все, что у вас есть, мне это не нравится. Я недоволен и Ираном. Но особенно я недоволен тем, что Израиль снова вышел утром из-за одной ракеты, которая даже не долетела, вероятно, была выпущена ошибочно», – продолжил он. Трамп заявил, что должен успокоить Израиль.

Позже американский президент вновь набросился на Израиль, потребовав от него вернуть своих военных летчиков домой и прекратить нарушать перемирие с Ираном. «Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните ваших летчиков домой, немедленно!», – написал он в соцсети Truth Social после того, как покинул Белый дом.

Спустя несколько минут Трамп заявил, что Израиль согласился не наносить удары по Ирану. «Израиль не собирается атаковать Иран», – написал президент США в Truth Social. «Все самолеты развернутся и направятся домой, сделав дружественный жест Ирану. Никто не пострадает, прекращение огня в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил он. Трамп отправил сообщение с борта самолета Air Force One, на котором он направляется на саммит лидеров НАТО в Гааге.

Президент США Дональд Трамп утром 24 июня объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Спустя несколько часов израильские военные сообщили о перехвате двух ракет, выпущенных с территории Ирана в период действия режима прекращения огня. Министр обороны Израэль Кац заявил, что он поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать на нарушение Ираном режима прекращения огня, нанеся интенсивные удары по целям режима в самом центре Тегерана». Иранская сторона, в свою очередь, отвергла сообщения о выпущенных с ее территории ракетах после объявления о перемирии. Позднее центральный штаб ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» заявил о нанесении Израилем нескольких ударов по объектам на территории Ирана. Иранские СМИ сообщили о ракетной атаке Израиля по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана после вступления в силу режима прекращения огня.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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