Трамп: ситуация на Украине «полностью вышла из-под контроля»

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Украине на закрытом встрече с лидерами стран НАТО. Американский лидер, в частности, заявил, что ситуация на Украине «полностью вышла из-под контроля» и требует активных действий. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться неназванным.

«Трамп заявил <…>, что необходимо что-то делать с Украиной, поскольку ситуация там совершенно вышла из-под контроля», – говорится в статье. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в подробности.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, чтобы обсудить «трудности», с которыми сталкивается Киев. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на форуме альянса. Трамп также заявил, что видит прогресс в ситуации вокруг Украины.

Напомним, президент США перед отлетом на саммит НАТО в Гааге допустил, что может встретиться с Зеленским, который оказался в «очень сложной ситуации».

Гаага, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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