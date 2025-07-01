Кремль отверг обвинения Келлога: в переговорах с Киевом «никто ничего не затягивает»

Россия не затягивает переговоры с Украиной и заинтересована в достижении целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес Москвы в якобы затягивании переговорного процесса.

«Здесь никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», – сказал Песков журналистам.

По его словам, «сейчас на очереди согласование сроков проведения третьего раунда [переговоров]».

«До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров, которые состоялись в Стамбуле. А дальше надо собираться, когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности. Соберутся и будут дальше уже обсуждать», – добавил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва признательна «за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды Трампа с тем, чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию».

Накануне спецпредставитель президента США Кит Келлог обвинил Россию в затягивании переговоров по Украине. «Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам, чтобы положить конец войне. Россия не может продолжать тянуть время», – написал он в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Ранее в тот же день Дмитрий Песков заявил, что продвижение процесса украинского урегулирования во многом зависит от поведения Киева и эффективности посреднических усилий Вашингтона. Также важно учитывать реалии на земле, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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