Россия и США подтвердили настрой на поиск мирного разрешения конфликтов

Россия и США намерены придерживаться поиска мирных путей в разрешении конфликтных ситуаций. Соответствующее заявление сделали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Куала-Лумпуре.
«Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран», – говорится в публикации на сайте МИД России.
Лавров и Рубио подчеркнули важность дальнейшей работы по нормализации функционирования дипмиссий.
Отмечается, что стороны продолжат диалог по линии российско-американских внешнеполитических ведомств по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес Москвы и Вашингтона.
Куала-Лумпур, Зоя Осколкова
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