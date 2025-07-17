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Четверг, 17 июля 2025, 14:52 мск

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Британским подросткам разрешат голосовать на выборах

Власти Великобритании разрешать гражданам с 16 лет принимать участие в голосовании на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Анджела Рэйнер.

По ее словам, мера направлена на уничтожение барьеров для участия в выборах. Соответствующее решение позволит большему числу граждан участвовать в британских демократических процессах, отметила Рэйнер.

Заместитель премьера напомнила, что правительство Лейбористской партии претворяет в жизнь предвыборное обещание предоставить избирательные права подросткам. Предложение в скором времени будет внесено на рассмотрение парламента.

В настоящее время британские поданные с 16 лет имеют право голосовать на местных выборах в Шотландии и Уэльсе. Если инициативу одобрят, то такую возможность получат и жители Англии и Северной Ирландии.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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