Евросоюз стремится запретить Индии покупать российские энергоресурсы, а сам закупает у РФ редкоземельные металлы. Подобные требования назвал странными посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами.

Европейские страны продолжают покупать редкоземельные металлы у России и в то же время не хотят, чтобы Индия покупала у РФ нефть. «Вам не кажется это немного странным?» – задался вопросом Дораисвами.

По его словам, Индия является одним из крупнейших потребителей энергии в мире и импортирует более 80% энергии. «Что бы вы хотели, чтобы мы сделали? Остановили нашу экономику?» – добавил дипломат.

Кроме того, посол указал на сотрудничество западных стран с государствами, которые являются «источником трудностей» для Индии. В частности, они не продают оружие Нью-Дели, но будут продавать его соседним государствам, которые затем будут использовать то же самое оружие для нападения на Индию.

Западные страны грозятся ввести вторичные санкции в отношении стран, которые закупают нефть и газ у России. В частности, США и ЕС оказывают давление на Индию, Китай и Бразилию. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается сократить срок в 50 дней, который дал президенту РФ для достижения мирного соглашения с Украиной. По истечении этого срока Вашингтон введет пошлины в размере 100% на экспорт тех стран, которые сотрудничают с РФ.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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