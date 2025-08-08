Fox News назвал вероятную дату встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в понедельник, 11 августа, в Риме. Об этом информирует американский телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники. По его данным, помимо Италии, стороны обсуждают проведение саммита на высшем уровне и в других странах мира, в том числе в европейских.

В то же время, как сообщил источник ТАСС, европейские площадки не рассматривается как место встречи президентов двух стран. «Не Европа», – заявил он.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали проведение встречи двух президентов, которая, как ожидается, состоится на следующей неделе. О месте проведения саммита, по его словам, будет объявлено позже. Позже президент РФ Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для проведения переговоров на высшем уровне.

Заявлениям о готовящейся встречи в верхах предшествовали переговоры российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая состоялась в Кремле 6 августа. После московской встречи глава Белого дома заявил о скорой встрече на высшем уровне с Россией, которая может привести к прекращению войны в Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

