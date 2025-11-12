В Москве подтвердили готовность возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле

В МИД России вновь заявили о готовности Москвы возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле.

«Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», – сказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС. Он напомнил, что сейчас переговоры по украинскому урегулированию поставлены Киевом на паузу.

Ранее в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров с украинскими представителями – 16 мая, 2 июня и 23 июля. «Хотя разговор был непростой, удалось достичь важных договоренностей в гуманитарной сфере о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших, возвращении гражданских лиц», – отметил Полищук. Кроме того, стороны обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию, добавил он. Дипломат напомнил, что предложение Москвы о создании трех рабочих групп стамбульского процесса остается без ответа.

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Киева действовать «политико-дипломатическим путем».

В свою очередь, глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит искать пути для дипломатического урегулирования украинского кризиса. По его мнению, мирные усилия по разрешению конфликта на Украине должны учитывать реалии на фронте и интересы сторон.

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров накануне неожиданно заявил о намерении Киева разблокировать переговоры об обмене пленными с Россией. Он прибыл в Стамбул для возобновления консультаций. По утверждению Умерова, в ближайшие дни у него запланирован ряд встреч на тему обмена пленными. Меж тем, украинские СМИ связали внезапный отъезд Умерова в Стамбул с громким антикоррупционным расследованием, в котором фигурирует бизнесмен и близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. В прессе предполагают, что Умеров может не вернуться на родину, опасаясь преследования со стороны Национального антикоррупционного агентства.

В Кремле не стали комментировать план Умерова по разблокировке обменов пленными с Россией. «Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Москва, Наталья Петрова

